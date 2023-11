SENTIMENT/DAX-Profis nehmen Gewinne mit

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally werden die DAX-Profis etwas vorsichtiger. Wie der wöchentlichen DAX-Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist das Bullenlager der institutionellen Anleger um 8 Prozentpunkte auf 48 Prozent gefallen. Bei den Privatanlegern stieg der Anteil dagegen um 2 Prozentpunkte auf 62 Prozent. Der Bärenanteil der Profis stieg auf 31 Prozent (+3), bei den Privaten legte er um 2 Prozentpunkte auf 23 Prozent zu. Damit sind 21 Prozent (+5 Prozentpunkte) der Institutionellen neutral gestimmt und 15 Prozent (-4) der Privatanleger.

"Etliche Profis nehmen Gewinne mit, während die Privaten ausharren und an weitere Kurssteigerungen glauben", kommentiert Sentiment-Analyst Joachim Goldberg die Entwicklung. Goldberg nimmt an, dass viele der Verkäufer die Absicht haben, auf günstigerem Niveau bei einem deutlichen Rücksetzer noch einmal zurückzukommen, etwa ab 15.650 und 15.700 Punkten. Das bedeute eine gute Stütze nach unten. Nach oben sei der Optimismus der institutionellen Investoren so weit abgekühlt, dass er keine große Bedrohung für den DAX darstelle. Die Aussichten seien also deutlich besser.

Auch an den US-Märkten bleiben die Privatanleger zuversichtlich. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors ist der Bullenanteil auf 45,3 von zuvor 43,8 Prozent gestiegen. Das Bärenlager verkleinerte sich deutlich auf 23,6 Prozent von 28,1 Prozent in der Vorwoche. Damit sind 31,1 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach zuvor 28,1 Prozent, teilte die American Association of Individual Investors mit.

