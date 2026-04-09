SENTIMENT/Private DAX-Anleger werden pessimistischer

DOW JONES--Private DAX-Anleger werden zunehmend vorsichtiger. Wie der jüngsten wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, gewann das Bären-Lager in der Woche zum 8. April 8 Prozentpunkte hinzu auf 41 Prozent. Bullish waren nur noch 44 Prozent gestimmt, das sind 6 Prozentpunkte weniger. Das neutrale Lager verlor 2 Prozentpunkte auf 15 Prozent.

Anders dagegen die Institutionellen Anleger: Hier bauten die Bullen ihre Mehrheit um 1 Prozentpunkt auf 55 Prozent aus. Der Anteil der Bären erhöhte sich um 2 Prozentpunkte auf 25 Prozent. Neutral gestimmt waren 20 Prozent, ein Rückgang um 3 Prozent.

Die Stimmungs-Divergenz zwischen Privatanlegern und Institutionellen Investoren habe sich weiter vergrößert, stellt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg fest. Dass die Privaten so viel pessimistischer gestimmt seien als die Profis, könnte mit zuvor unterschiedlichen Positionierungen zusammenhängen. Gerade der Mut einiger Privatanleger, zum Teil direkt von "Long" nach "Short" zu drehen, dürfte ein Indiz dafür sein, dass zuvor Gewinne entstanden seien.

Institutionelle Investoren hätten dagegen nur in eher geringem Maße Gewinne mitgenommen, was vermutlich aber nicht daran liege, dass man an eine nachhaltige Trendwende im Iran-Krieg glaube, so Goldberg. Vielmehr befürchte er, dass auch die deutliche Erholung des DAX vom Mittwoch nicht ausgereicht habe, um aus den teils schon vor Wochen begründeten bullischen Engagements halbwegs unbeschadet wieder herauszukommen. Die entsprechenden (wahrgenommenen) Einstandspreise dürften vermutlich noch einmal höher liegen als der am Mittwoch gesehene DAX-Stand von 24.000 Punkten.

In den USA hat sich derweil das Bären-Lager der Privaten verkleinert, und zwar auf 43 von 51,4 Prozent. Hier wechselten mehr Anleger ins neutrale Lager, dessen Anteil auf 21,3 von 15 Prozent stieg. Auch die Bullen verzeichneten etwas Zulauf. Ihr Anteil erhöhte sich auf 35,7 von 33,6 Prozent.

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April 09, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)