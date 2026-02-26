26.02.2026 11:19:41

SENTIMENT/Transatlantische Gegensätze

DOW JONES--Die Stimmung der Privatanleger dies- und jenseits des Atlantiks entwickelt sich derzeit nicht synchron: An der Wall Street füllt sich das Lager der Bären, in Deutschland wechseln die Privatanleger aus dem Bären- in das Bullenlager. Während der DAX gegenüber der vorigen Umfrage nahezu auf der Stelle trat, wechselten drei Prozent aller Befragten aus dem Pessimisten- in das Optimisten-Lager. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der Bullenanteil um 3 Prozentpunkte auf nun 50 Prozent. Das Bärenlager schrumpfte entsprechend auf 26 Prozent. Der Anteil der Neutralen verharrte bei 24 Prozent.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey per 25. Februar hervorgeht, stieg in den USA der Anteil der Bären auf 39,8 nach 36,9 Prozent. Der Wert liegt damit weiter über dem historischen Durchschnittsniveau von 31 Prozent. Der Anteil der Optimisten fiel von 34,5 auf 33,2 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger reduzierte sich von 28,5 auf nun 27 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 05:19 ET (10:19 GMT)

