Sentix: Konjunkturstimmung hellt sich erneut auf - weiter keine Trendwende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich zu Beginn des neuen Jahres den dritten Monat in Folge verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 1,0 Punkte auf minus 15,8 Zähler, wie das Beratungsunternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Mai. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Verbesserung gerechnet.

Die Erwartungen an die konjunkturelle Entwicklung und die Bewertung der aktuellen Lage haben sich jeweils verbessert. Von einer Trendwende kann nach Einschätzung von Sentix aber weiterhin noch nicht gesprochen werden.

Nach wie vor bewertet Sentix die Situation in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone , düster. Hier seien Lage- und Erwartungswerte rückläufig, hieß es in der Mitteilung. Die Stimmungsdaten zeigen, "dass die Rezession in Deutschland besteht und nicht ohne Weiteres von alleine gehen wird", schrieben die Sentix-Experten.

Der Konjunkturumfrage von Sentix wird seitens Analysten größere Beachtung geschenkt, weil sie früh im jeweiligen Berichtsmonat erscheint. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Die aktuelle Umfrage wurde vom 4. Januar bis zum 6. Januar unter 1282 Investoren durchgeführt./jkr/la/men