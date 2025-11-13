SEPTENI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEPTENI veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 7,08 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at