Seres Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Seres Group hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seres Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,05 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 20,47 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at