Sewoo Global legte Quartalsergebnis vor

Sewoo Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 53,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,19 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 130,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 121,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 32,68 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sewoo Global 35,87 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at