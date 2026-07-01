Sezzle Aktie
WKN DE: A2PPQ3 / ISIN: AU0000050981
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01.07.2026 08:05:00
Sezzle Still Looks Attractive at Its Current Level
Sezzle (NASDAQ: SEZL) has almost tripled year to date as its buy now, pay later platform continues to attract new users and more engagement from existing customers. The fintech company looks like it still has more room to run thanks to solid top-line growth and expanding profit margins.Image source: Getty Images.Sezzle is an alternative to credit cards that splits purchases into interest-free installment plans. It's free for consumers who pay on time, with merchant fees being Sezzle's main revenue engine.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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