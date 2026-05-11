SG präsentierte Quartalsergebnisse

SG ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SG die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,43 JPY gegenüber 10,81 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent auf 414,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 360,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 98,17 JPY. Im Vorjahr hatte SG 92,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

SG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 644,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 479,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at