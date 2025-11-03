Shake Shack Aktie
WKN DE: A14MVX / ISIN: US8190471016
|
03.11.2025 07:45:00
Shake Shack Surges on Earnings Beat: Are Shares a Buy?
Shares of Shake Shack (NYSE: SHAK) rose 5% in intraday trading on Thursday as the company's well-received third-quarter earnings report pushed shares higher. The company reported revenue of $367.4 million for the quarter, up 15.9% year over year. Net income was $12.5 million, while its restaurant-level profit margin ticked up to 22.8%.Just as important as the improved numbers was the expectations game. Shake Shack's earnings growth beat analysts' estimates by 16.1%, while its revenues beat expectations by 1%.Shake Shack also opened 13 company-owned stores, adding to the seven licensed locations opened in the quarter. The company forecasts opening 90 to 110 company-owned and licensed locations in fiscal 2026 as part of its push to nearly quintuple its store count to 1,500 locations in the years ahead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
