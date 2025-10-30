Shanghai Industrial Development präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Industrial Development hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Industrial Development noch ein Gewinn pro Aktie von -0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Shanghai Industrial Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 887,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 571,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at