Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,88 Prozent auf 63,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at