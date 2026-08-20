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20.08.2026 06:31:29
Shanghai Wondertek Software A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Wondertek Software A veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 53,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 53,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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