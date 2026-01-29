|
Share India Securities präsentierte Quartalsergebnisse
Share India Securities hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 4,06 INR. Im letzten Jahr hatte Share India Securities einen Gewinn von 3,66 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,77 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,50 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
