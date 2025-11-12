Sharp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sharp hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sharp 0,060 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sharp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at