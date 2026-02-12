|
Sharp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sharp veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,69 Prozent auf 3,03 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
