Sheela Foam präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sheela Foam lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sheela Foam 8,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at