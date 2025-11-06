|
06.11.2025 06:31:29
Sheela Foam präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sheela Foam lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sheela Foam 8,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!