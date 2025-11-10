SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
10.11.2025 15:35:14
Shein: France urges EU sanctions over 'childlike' sex dolls
France has called upon the EU to sanction Shein over illegal products advertized in its marketplace. The EU says it's taking the issue of "childlike" sex dolls listed for sale "very seriously."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
