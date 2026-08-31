SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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31.08.2026 02:20:42
Shein CEO Sky Xu’s wealth slumps US$15 billion after whittled-down IPO
The firm is set to go public at just over a quarter of the US$100 billion it was worth in 2022Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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