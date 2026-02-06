Shell B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shell B ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shell B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,54 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 GBP in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,34 Prozent auf 48,19 Milliarden GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,75 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,30 GBP beziffert, während im Vorjahr 2,00 GBP je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,47 Prozent auf 202,51 Milliarden GBP. Im Vorjahr hatte Shell B 214,24 Milliarden GBP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at