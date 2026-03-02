|
02.03.2026 06:31:29
Shenzhen JPT Opto-Electronics A legte Quartalsergebnis vor
Shenzhen JPT Opto-Electronics A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Shenzhen JPT Opto-Electronics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 560,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 383,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,95 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 2,07 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 43,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,80 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,06 Milliarden CNY ausgegeben.
