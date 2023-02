Shibuya setzt auf ADVA zur Bereitstellung verschlüsselter Datenübertragung für nordische Banken

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Shibuya seine offene, optische Übertragungstechnik einsetzt, um sichere Bandbreitendienste für führende Banken in den nordischen und baltischen Ländern bereitzustellen. Das neue Netz schützt kritische Daten mit der zuverlässigen optischen Verschlüsselungstechnik von Adva Network Security. Shibuya, ein führender schwedischer IT-Dienstleister und langjähriger Select-Partner von ADVA, nutzt die Lösung, um hochverfügbare Bandbreitendienste mit durchgängiger Verschlüsselung anzubieten.

Die Technologie von ADVA hilft Banken, geschäftskritische Daten sicher im gesamten nordischen und baltischen Raum zu transportieren. (Photo: Business Wire)

"Für unsere Finanzkunden ist die Sicherheit ihrer Daten von größter Bedeutung. Deshalb stellen wir sicher, dass unsere Bandbreitendienste die Daten während der Übertragung mit der zuverlässigsten Verschlüsselungstechnik schützen. Wir bei Shibuya sind darauf spezialisiert, sichere und nachhaltige IT-Umgebungen bereitzustellen, und die Lösungen von ADVA passen perfekt dazu", sagte Jessica Liljefors, Business Area Manager bei ShibuyaCare, Shibuya. "Die Verschlüsselungstechnologie von Adva Network Security und die einzigartige Erfahrung des Teams helfen uns, den bestmöglichen Sicherheitsstandard zu bieten und unsere Bankkunden sowie deren Klientel zu schützen. In Kombination mit unseren umfassenden Cybersicherheitsmaßnahmen, lokalen Rechenzentren in Kundennähe sowie einem 24/7-IT-Support können wir die vom Finanzsektor geforderten, anspruchsvollen Dienstleistungen anbieten."

Die neue Lösung schützt den geschäftskritischen Datenverkehr der Finanzbranche mit der optischen Verschlüsselungstechnologie ConnectGuard™ von Adva Network Security. Die Technologie sichert die Daten während der Übertragung gemäß den strengsten gesetzlichen Anforderungen bei nur minimaler Beeinträchtigung des Durchsatzes. In der neuen Infrastruktur kommt auch die ADVA FSP 3000 TeraFlex™-Plattform zum Einsatz. Mittels ultra-flexibler Modulationsschemata erzeugen die optischen Terminals Datenströme mit Übertragungsraten von bis zu 600Gbit/s und gewährleisten in unterschiedlichen Anwendungsszenarien die geringstmöglichen Kosten pro Bit. Die Technologie von ADVA unterstützt auch die jüngste Generation des Fibre-Channel-Protokolls, das sich durch eine niedrige Signallaufzeit auszeichnet. Damit können Netzbetreiber im Finanzbereich mit den Anforderungen neuer Server- und Speichertechnologien Schritt halten – ein wichtiger Aspekt für Shibuya und einige seiner Unternehmenskunden.

"Der gute Ruf eines modernen Finanzdienstleisters beruht auf Vertrauen und Zuverlässigkeit. Indem Shibuya seinen Bankkunden Datenübertragung basierend auf unseren TeraFlex™-Terminals sowie unserer für den Einsatz in kritischer Infrastruktur optimierten Übertragungstechnik bereitstellt, garantiert das Unternehmen den nordischen Finanzunternehmen die Integrität ihrer hochsensiblen Daten im gesamten Netz. Darüber hinaus bietet unsere Technologie ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Senkung der Kosten pro Bit", kommentierte Hartmut Müller-Leitloff, SVP Sales EMEA bei ADVA. "Und für Großbanken ist die Möglichkeit, die neuesten Datenprotokolle für ihre Storage Area Networks zu nutzen, von großer Bedeutung, um stringente Anforderungen bezüglich Business Continuity und der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Falle von Störungen erfüllen zu können."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Shibuya

Shibuya schafft sichere und nachhaltige IT-Umgebungen für ein digitales Schweden. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IT-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen in Schweden und bietet unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Rechenzentrumsinfrastruktur und IT-Betrieb, hybride Cloud-Infrastrukturen, Cybersicherheit, 24/7-IT-Dienstleistungen, Kommunikationslösungen, Netzbetrieb unter Einbeziehung von Dienstleistungen Dritter. Shibuya verfügt über strategische Partnerschaften mit führenden Herstellern und kann auf Referenzlösungen beim Betrieb einiger der anspruchsvollsten IT-Netze aus dem privaten und auch öffentlichen Sektor in den nordischen Ländern verweisen. Das Unternehmen ist nach den ISO-Normen 14001, 9001 und 27001 zertifiziert und gehört zur Pulsen Group. www.shibuya.se

