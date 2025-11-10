Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss ging es im SDAX im XETRA-Handel um 1,43 Prozent nach oben auf 16 005,61 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 79,457 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 15 961,13 Zählern und damit 1,15 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 779,45 Punkte).

Im Tagestief notierte der SDAX bei 15 961,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 188,01 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 124,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der SDAX bei 17 394,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 13 383,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 15,26 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 10,74 Prozent auf 21,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,63 Prozent auf 32,72 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,47 Prozent auf 90,60 EUR), Formycon (+ 5,44 Prozent auf 20,35 EUR) und Salzgitter (+ 5,43 Prozent auf 29,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil CEWE Stiftung (-1,23 Prozent auf 96,20 EUR), KWS SAAT SE (-1,21 Prozent auf 65,40 EUR), Südzucker (-1,15 Prozent auf 9,48 EUR), Klöckner (-1,13 Prozent auf 5,25 EUR) und Adtran Networks SE (-0,93 Prozent auf 21,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 680 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at