Shin Zu Shing präsentierte Quartalsergebnisse

Shin Zu Shing gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Shin Zu Shing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at