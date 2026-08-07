Shinto Paint: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinto Paint hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 3,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinto Paint noch ein Gewinn pro Aktie von -0,170 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinto Paint in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at