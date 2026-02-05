Shipping präsentierte Quartalsergebnisse

Shipping hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,04 Prozent auf 56,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Shipping 59,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at