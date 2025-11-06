Shizuki Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shizuki Electric lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shizuki Electric 7,16 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at