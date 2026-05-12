SHO-BOND legte Quartalsergebnis vor

SHO-BOND präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,56 JPY gegenüber 19,84 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 23,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at