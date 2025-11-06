Shoals Technologies Group A legte Quartalsergebnis vor

Shoals Technologies Group A hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 135,8 Millionen USD – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shoals Technologies Group A 102,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at