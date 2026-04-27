SHOEI legte Quartalsergebnis vor

SHOEI präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

SHOEI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,52 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 7,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at