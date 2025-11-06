Shopify A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shopify A hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,50 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,60 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3 784,26 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shopify A 2 034,27 Milliarden ARS umgesetzt.

