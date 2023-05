Shopify Aktienanalyse: Turnaround-Story nimmt Fahrt auf! Hat die Rally noch Luft nach oben?





Shopify ist ein kanadisches Unternehmen, das eine E-Commerce-Plattform entwickelt und betreibt. Gegründet im Jahr 2006, hat sich Shopify schnell zu einem der führenden Anbieter von Online-Shop-Lösungen weltweit entwickelt.





Die Plattform von Shopify ermöglicht es Einzelpersonen und Unternehmen, ihre eigenen Online-Shops zu erstellen und zu betreiben, ohne dabei auf technische Fachkenntnisse angewiesen zu sein. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einer Vielzahl von anpassbaren Vorlagen und einer breiten Palette von Funktionen bietet Shopify eine umfassende Lösung für den Aufbau und das Wachstum von Online-Unternehmen.





Ein herausragendes Merkmal von Shopify ist die Möglichkeit, den eigenen Online-Shop vollständig anzupassen. Benutzer können das Erscheinungsbild ihres Shops nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten, indem sie aus einer Vielzahl von Vorlagen wählen oder ihre eigenen Designs hochladen. Darüber hinaus bietet Shopify eine Vielzahl von Tools und Funktionen, um den Online-Shop zu verwalten, Produkte zu verkaufen, den Zahlungsverkehr abzuwickeln und die Bestellungen zu verfolgen.





Die Plattform von Shopify ist nicht nur auf den Aufbau und Betrieb von Online-Shops beschränkt. Sie bietet auch eine Reihe von Funktionen für den Verkauf auf verschiedenen Kanälen, darunter soziale Medien, Marktplätze und mobile Apps. Diese Multichannel-Verkaufsfunktionen ermöglichen es Händlern, ihre Produkte an einem breiteren Publikum zu präsentieren und den Umsatz zu steigern.





Darüber hinaus bietet Shopify eine umfangreiche Auswahl an Integrationen und Apps von Drittanbietern, die es den Händlern ermöglichen, ihre Online-Shops mit einer Vielzahl von Tools und Diensten zu erweitern. Von Marketing- und SEO-Tools bis hin zu Inventarverwaltungssystemen und Kundensupport-Lösungen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Shop individuell anzupassen und zu optimieren. Dies schätzen auch große Unternehmen, wie die Kooperation mit Walmart zur Etablierung von Shops auf dem Walmart Marketsplace beweist. Aber auch Shopify Plus wird rege genutzt, so zum Beispiel von General Electric und Tesla.





Mit einer großen und aktiven Community von Händlern und Entwicklern hat Shopify sich ein umfangreiches Ökosystem geschaffen, das den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Ressourcen fördert. Dies ermöglicht es den Händlern, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen, um erfolgreiche Online-Geschäfte aufzubauen.





Insgesamt hat sich Shopify als eine der führenden E-Commerce-Plattformen etabliert und bietet eine umfassende Lösung für den Aufbau, Betrieb und das Wachstum von Online-Shops. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den anpassbaren Funktionen und der Vielzahl von Integrationen ist Shopify eine beliebte Wahl für Einsteiger und erfahrene Händler gleichermaßen.





Nach der Coronapandemie steigen jedoch die Kosten immens und einige Investitionen tragen sich nicht. So konnte zwar im ersten Quartal dieses Jahres der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,2 auf 1,5 Milliarden US-Dollar gesteigert werden, doch machte das Unternehmen zeitgleich einen operativen Verlust von 193 Millionen US-Dollar. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 69 Millionen US-Dollar und die Ernüchterung, dass die Zahlen ebenso wie die Aktie nicht unaufhörlich wachsen können. Genau dieses Verhalten untersuchen wir im Chartbild heute genauer mit dem Freestoxx-Tool.





Das Video zur Shopify Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Shopify das Thema des Tages, anbei das Video:





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



