Shopify-Mitarbeiter berichtet von Missständen: Überforderung und Angestellte werden durch KI ersetzt

• Shopify-Mitarbeiter klärt über Missstände im Unternehmen auf• "Stillschweigend" Massenentlassungen im Juli 2022 durchgeführt• Mehr Abhängigkeit von KI

Ein Shopify-Mitarbeiter enthüllte kürzlich via Twitter, dass es im kanadischen Unternehmen im Juli 2022 zu Massenentlassungen gekommen sei. Dies geschah, nachdem den Mitarbeitern noch im selben Jahr Arbeitssicherheit versprochen wurde. Um über den Missstand aufzuklären, verletzte der besagte Shopify-Mitarbeiter, der sich auf Twitter Joe Momma nennt, sogar seine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA). Grund für die Entlassungen sei dem Angestellten nach das Ziel, Vollzeitbeschäftigte durch günstigere Arbeitskräfte zu ersetzen und eine größere Abhängigkeit von der Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI) zu bewirken.

Außerdem äußerte sich der Mitarbeiter des Unternehmens besorgt über den Zustand der gesamten Belegschaft von Shopify. So fänden sich Mitarbeiter seit der Massenentlassung mit zunehmender Arbeitsbelastung ohne angemessene Vergütung oder andere Zusatzleistungen konfrontiert. Dies führe wiederum zu einer erhöhten Burnout-Gefahr, Angstzuständen und Urlaubsstress. Die Führungsebene scheine sich jedoch auch nach einem Hinweis auf den Zustand nicht damit auseinandersetzen zu wollen. "Stattdessen führte CRO Bobby Morrison alles auf ein Problem mit ‚dem System‘ zurück und sagte, dass Shopify den Einsatz von KI verstärken werde, damit es ‚unseren Beratern und Händlern schnell Co-Pilot-Unterstützung bieten kann‘, berichtet Joe Momma. Die Führung des Unternehmens, darunter auch Harley Finkelstein, soll den Angestellten versichert haben, dass es keine weiteren Entlassungen mehr geben soll. Die Tatsache, dass das Unternehmen Entlassungen heimlich und durch Geheimhaltungsvereinbarungen verdeckt durchgeführt hat, habe bei den Mitarbeitern jedoch Zweifel an diesen Versprechen hervorgerufen.

Eine weitere Twitter-Nutzerin retweetete den Thread des Shopify-Mitarbeiters und meldete sich darüber bestürzt zu Wort. "Angestellter verstößt gegen sein NDA, um uns zu sagen, dass: [Shopify] - sein globales Kundenservice-Team in den USA, Kanada und Irland still und heimlich entlassen hat - dieses durch KI-Chatbots ersetzen wird. Viel Glück für alle Shopify-Shop-Besitzer da draußen - es wird scheiße werden", heißt es in dem Tweet.

WOW: A @shopify employee is violating their NDA to tell us that @tobi:



-has been quietly firing their global customer service team across US, Canada and Ireland

-is about to replace them with AI chatbots



Good luck to all Shopify shop owners out there - shit’s about to SUCK. https://t.co/TwizyV0waP