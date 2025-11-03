Ausblick: Shopify A präsentiert Quartalsergebnisse

Shopify A stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 33 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,468 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shopify A 0,870 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shopify A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 3,83 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,95 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,01 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,13 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 44 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,64 Milliarden CAD, gegenüber 12,17 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at