FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
25.11.2025 05:05:05
Should Investors Sell Figs as Security Benefit Liquidates its $3.3 Million Position in the Stock?
Security Benefit Life Insurance Co. exited its position in FIGS, Inc., selling 565,560 shares, which represents an estimated $3.19 million change.According to a filing published Nov. 12, 2025, Security Benefit Life Insurance completely exited its stake in Figs (NYSE:FIGS) during the third quarter. The firm sold all 565,560 shares previously held, thereby eliminating a position that accounted for 1.51% of assets under management as of the end of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu FIGS Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
