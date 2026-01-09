Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
09.01.2026 16:00:00
Should You Buy Applied Digital (APLD) Stock While It's Under $30?
It's a good question. Should you buy Applied Digital's (NASDAQ: APLD) stock while it's under $30 per share? (As I write this, it's right at $30, but like all stocks, it's likely to go up a bit and down a bit from day to day.)There are some very solid reasons why you might want to be an Applied Digital shareholder, but also some reasons to hold off on that. Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
