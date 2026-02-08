Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
08.02.2026 21:05:00
Should You Buy Applied Digital Stock Right Now?
Should You Buy Applied Digital Stock Right Now?

The artificial intelligence (AI) infrastructure boom is in full swing. McKinsey projects data center investments will hit $7 trillion by 2030. Applied Digital (NASDAQ: APLD) is positioned to capitalize on this incredible spend, but after digging into its financials, I'm staying away for a few key reasons.Applied Digital's debt skyrocketed from $44 million in the first quarter of 2024 to $2.6 billion today. The company's debt-to-equity ratio now exceeds 125% and is likely to continue to rise. Yes, the company is using debt to fuel growth, but Applied Digital is playing a dangerous game, considering the lion's share of future revenue depends on a single company.The $16 billion in future lease revenue the company is banking on comes from just two companies -- and $11 billion of that is from CoreWeave, another high-growth company taking on extreme debt loads to scale rapidly.
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs
06.01.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
23.12.25
|Erste Schätzungen: Applied Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
08.10.25
|Ausblick: Applied Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
