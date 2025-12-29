Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
29.12.2025 23:28:00
Should You Buy Applied Digital While It's Under $56?
Shares of power-dense, artificial intelligence (AI)-focused data center developer and operator Applied Digital (NASDAQ: APLD) have soared by over 236% so far in 2025. However, many analysts still expect the stock to continue its upward trajectory.The most bullish among them is Roth MKM analyst Darren Aftahi, who raised the target price for this AI infrastructure stock from $43 to $56 while also reiterating his buy rating. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
