Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

Applied Digital Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.12.2025 23:28:00

Should You Buy Applied Digital While It's Under $56?

Shares of power-dense, artificial intelligence (AI)-focused data center developer and operator Applied Digital (NASDAQ: APLD) have soared by over 236% so far in 2025. However, many analysts still expect the stock to continue its upward trajectory.The most bullish among them is Roth MKM analyst Darren Aftahi, who raised the target price for this AI infrastructure stock from $43 to $56 while also reiterating his buy rating. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shsmehr Nachrichten