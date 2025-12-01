Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
01.12.2025 16:07:00
Should You Buy Archer Aviation While It's Below $15?
When I think of Archer Aviation (NYSE: ACHR), I keep coming back to a mental picture. It's 2030, and there's a line of people at a vertiport. And everyone's looking up as an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) craft glides in quietly, with the next four passengers getting ready to board it.Of course, that future is still hypothetical. Shares of Archer currently trade around $7 to $8, and the company still hasn't docked a single dollar of revenue.At the same time, Archer has backing from big names in manufacturing, like United Airlines and Stellantis. And with policy tailwinds this year from the White House, its tallest hurdle right now -- obtaining FAA-type certification -- may not be as formidable as it once was.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
