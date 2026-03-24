Bitfarms Aktie
WKN DE: A2PMY9 / ISIN: CA09173B1076
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24.03.2026 21:51:00
Should You Buy Bitfarms Before March 31?
Bitfarms (NASDAQ: BITF) will report its fourth-quarter and full-year 2025 earnings on March 31 before the market opens. Since the company is going through a big transition, from Bitcoin mining to artificial intelligence (AI) infrastructure, this next earnings report is an important one.It could also have an outsize impact on the share price. If you already own Bitfarms or have it on your watch list, you may be wondering whether you should add shares in the lead-up to earnings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Bitfarms Ltd Registered Shs
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12.11.25
|Ausblick: Bitfarms stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bitfarms Ltd Registered Shs
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