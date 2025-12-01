Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Brookfield Asset Management Aktie

WKN: A0HNRY / ISIN: CA1125851040

01.12.2025 18:30:00

Should You Buy Brookfield Asset Management While It's Below $100?

Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) is currently offering investors an attractive 3.3% dividend yield. However, the big story for the Canadian asset manager is its plan to double the size of its business by 2030. The goal is to roughly double the dividend along the way. This has potentially huge implications for investors.Dividend stocks tend to trade in yield ranges because investors are buying based on the income they can generate. A dividend increase often results in the price of a stock rising, so the dividend yield, which is a simple math equation, remains the same. As noted, Brookfield Asset Management's yield is 3.3% or so right now with a share price of around $52.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
