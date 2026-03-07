Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
07.03.2026 19:06:14
Should You Buy Lemonade (LMND) While It's Below $65?
Lemonade (NYSE: LMND), the online insurer that uses AI chatbots to onboard customers and process claims, went public at $29 per share in July 2020. Today, its stock trades at about $55 -- yet it's still below Wall Street's median price target of $65. Should you buy Lemonade's stock before it hits that price? Let's review its business model and growth rates to make a decision.Image source: Getty Images.Lemonade's digital-first approach attracted many younger and first-time insurance buyers who were intimidated by the byzantine process of buying insurance. It initially offered only homeowners and renters insurance, but expanded into the term life, pet health, and auto insurance (via its acquisition of Metromile) markets after its public debut.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|Lemonade turns self-driving cars from threat to opportunity (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Lemonade informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lemonade stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lemonade Inc Registered Shs
|47,53
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.