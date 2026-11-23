Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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23.11.2026 18:34:02
Should You Buy Marvell Technology Stock Before Dec. 1?
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) reports its latest earnings numbers at the start of December, and they could be pivotal for a stock that's been volatile in recent weeks. While it's still sitting on some strong gains north of 60% this year, there has been a bit of a pullback of late as the market reacted negatively to news of its planned acquisition of Lumentum Holdings.
A good earnings report and outlook could, however, convince investors that the tech stock is on the right path forward. Should investors buy Marvell's stock before its earnings come out on Dec. 1?
Image source: Getty Images.
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