NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
09.11.2025 11:06:00
Should You Buy Nvidia Stock Before Nov. 19?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is currently the king of the stock market, and that's a crown that it will keep for a long time. The chipmaker powered past the $4 trillion market cap mark in July, becoming the first to achieve that mark. And then on Oct. 29, it soared to $5 trillion, becoming the first and only member of that auspicious club.Nvidia's stock price slipped a bit in recent days, and its market cap as of this writing is $4.8 trillion. But with its earnings report coming up after the closing bell on Nov. 19, I'm looking for Nvidia stock to pop again. Honestly, $6 trillion in the next 100 days or so would not be out of the question.Should you buy Nvidia stock before it reports earnings on Nov. 19? I think the answer to that is clear.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
26.10.25
|Ausblick: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.09.25
|NYSE-Handel S&P 500 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.25
|Handel in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwacher Handel: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.25
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.07.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|13,30
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|168,08
|4,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.