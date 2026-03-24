Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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24.03.2026 18:55:00
Should You Buy Oklo Stock While It's Below $55?
The volatility of the war in Iran is the latest reminder of the impact oil and natural gas have on the global economy. As the demand for artificial intelligence (AI) drives up energy demand, it's opening the door to new energy sources, including nuclear power. To help address this growing demand, Oklo (NYSE: OKLO) is developing small, compact, modular nuclear plants called powerhouses, and broke ground on its first deployment at Idaho National Laboratory in 2025.The Trump administration has put some weight behind the nuclear industry, with executive orders calling for massive investments in nuclear energy over the coming decades. Oklo stock got a huge boost in 2025, partly on the potential of AI energy needs. In 2026, AI enthusiasm eased and Oklo stock fell, now trading about 68% below its late 2025 all-time high.Should investors buy Oklo while shares are trading under $55?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
Analysen zu Oklo
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