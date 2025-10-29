Palantir Aktie
Should You Buy Palantir Stock Before Nov. 3?
After posting incredible returns in 2023 and 2024, Palantir (NASDAQ: PLTR) stock has had another strong year. It's up 150% so far in 2025, and knocking on the door of all-time highs again.While investors might feel like they've missed out on one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) investment trend, Palantir's growth rate has been steadily rising, and there's a lot more business it can capture, which could lead to a higher stock price.We'll get an update from Palantir on Nov. 3 about its Q3 results, which could send shares soaring again if it announces growth that exceeds expectations. So, should you scoop up shares before this announcement?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
