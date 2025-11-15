Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039

15.11.2025 09:59:00
Should You Buy Progressive Stock Right Now?
The stock market came roaring back after selling off earlier this year. In 2025, the S&P 500 index has returned 14.4% through Nov. 7. Technology stocks have received a lot of attention, particularly those connected to generative artificial intelligence. And many have had outsize gains, like Nvidia's share price appreciation of 40.1%.However, other sectors have lagged. For instance, the S&P 500 financials sector has underperformed the overall index with a 9% increase this year. Can you find bargains within the group?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
