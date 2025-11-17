Rigetti Computing Aktie

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

17.11.2025 11:30:00

Should You Buy Rigetti Computing Stock on the Dip?

If you look at 2025 as a whole, Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) investors have had a great year, as the stock has essentially doubled. However, after setting an all-time high in early October, the stock now sits about 50% off that level.That's a huge crash in just a few weeks, but is this sell-off warranted, or is this a fantastic opportunity to buy a hot quantum computing stock on the dip? Let's take a look at Rigetti Computing's stock and see if there's a salvageable investment here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
