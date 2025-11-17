Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
17.11.2025 11:30:00
Should You Buy Rigetti Computing Stock on the Dip?
If you look at 2025 as a whole, Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) investors have had a great year, as the stock has essentially doubled. However, after setting an all-time high in early October, the stock now sits about 50% off that level.That's a huge crash in just a few weeks, but is this sell-off warranted, or is this a fantastic opportunity to buy a hot quantum computing stock on the dip? Let's take a look at Rigetti Computing's stock and see if there's a salvageable investment here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|22,50
|2,27%