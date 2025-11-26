IonQ Aktie

IonQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 14:45:00

Should You Buy the Dip on IonQ Stock?

There have been few hotter investments in 2025 than quantum computing stocks. However, that ship seems to have sailed. As the market becomes a bit more risk-averse, the first holdings to be sold are quantum computing stocks. Anyone who started investing in these companies at the beginning of 2025 is up big-time, so taking some gains off the table isn't a bad idea.However, the question that long-term investors are now asking is if now is a good time to buy the dip or if they should be patient. Consider IonQ (NYSE: IONQ), a leader in the quantum computing space. It's my top pure-play pick in this space and is down around 40% from its all-time high. Is that enough of a sale price to warrant picking up shares? Or does this quantum computing leader still have a ways to tumble? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IonQmehr Nachrichten

Analysen zu IonQmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IonQ 40,30 -0,98% IonQ

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen