IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
26.11.2025 14:45:00
Should You Buy the Dip on IonQ Stock?
There have been few hotter investments in 2025 than quantum computing stocks. However, that ship seems to have sailed. As the market becomes a bit more risk-averse, the first holdings to be sold are quantum computing stocks. Anyone who started investing in these companies at the beginning of 2025 is up big-time, so taking some gains off the table isn't a bad idea.However, the question that long-term investors are now asking is if now is a good time to buy the dip or if they should be patient. Consider IonQ (NYSE: IONQ), a leader in the quantum computing space. It's my top pure-play pick in this space and is down around 40% from its all-time high. Is that enough of a sale price to warrant picking up shares? Or does this quantum computing leader still have a ways to tumble? Let's find out.
Analysen zu IonQmehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|40,30
|-0,98%
