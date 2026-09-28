Should You Buy Tilray Brands Stock Before Oct. 8?

Tilray Brands' (NASDAQ:TLRY) stock desperately needs a boost. This year, it has crashed an incredible 54%. The company has expanded via acquisitions in recent years in an effort to be less reliant on cannabis, but that hasn't paid off for investors. Today, its market cap is less than $600 million. The stock has lost 96% of its value in just the past five years.

While there is significant risk with Tilray, the stock is also trading at a significantly beaten-down valuation. With earnings coming up on Oct. 8 for its first quarter of fiscal year 2027, and expectations likely low, could it be a good idea to buy the stock before its latest numbers come out?

Image source: Getty Images.

Continue reading